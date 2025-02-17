مفوضية اللاجئين: الصراع أجبر ثلث سكان السودان على الفرار

كتبت: هند المغربي

قال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، إن اليوم، أصبح ثلث سكان السودان نازحين بسبب الصراع العنيف في مختلف مناطق السودان، مضيفا أنه انتشرت عواقب هذا الصراع المروع الذي لا معنى له إلى ما هو أبعد من حدود السودان".

وأضاف مفوض اللاجئين: لقد أظهرت الدول المجاورة تضامنًا كبيرًا من خلال الترحيب باللاجئين، حتى عندما يصل المزيد منهم كل يوما محذرا من أن الأساسيات الحياتية مثل المياه والمأوى والخدمات الصحية نادرة مؤكدا أن السودان يحتاج إلى دعم عاجل.

وأكد المفوض السامي للاجئين بالأمم المتحدة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل ويساعد، ليس فقط لضمان استمرار المساعدات الطارئة والحماية المنقذة للحياة دون انقطاع، ولكن أيضًا لإنهاء العنف واستعادة السلام في السودان".