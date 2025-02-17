اليوم السابع
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مفتشين فنيين.. وظائف شاغرة بمديرية صحة بنى سويف

الإثنين، 17 فبراير 2025 05:00 ص
مفتشين فنيين.. وظائف شاغرة بمديرية صحة بنى سويف ديوان عام محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف ، برئاسة الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، عن استقطاب كوادر بشرية متميزة ، للعمل كمفتشين فنيين بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

واعلنت مديرية الصحة ببنى سويف عن احتياجها للتخصصات أطباء بشرى ، اسنان ، صيادلة ، علاج طبيعى ، على أن يتم تأهيلهم للعمل القيادى على إدارة المستشفيات وإدارة منشآت صحية ، سلامة المرضى مكافحة العدوى ،مشورة أسرية ،مهارات  التواصل.

وحددت مديرية الشروط الشروط وهى أن لايزيد عمر المتقدم عن  45 عام ، لديه القدرة على البحث وإجراء التحاليل الإحصائية ، إجادة استخدام الحاسب الالى .







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مفتشين فنيين ببنى سويف






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