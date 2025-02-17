مصرع شخص فى انهيار جزئى لعقار بالخانكة.. ولجنة لمعاينة العقارات المجاورة

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، انهيار جزئي لعقار، ما أسفر عن مصرع شخص، وتم على الفور انتقال قوات الحماية المدنية للمكان، وتم انتشال الجثة من تحت الأنقاض ونقلها إلى مستشفى الخانكة العام.

فيما انتقلت لجنة من الإدارة الهندسية بالخانكة لفحص العقار والعقارات المجاورة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وكانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط جزء من عقار قديم بشارع عمر الريس، قسم شرطة الخانكة في محافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية وقوة أمنية من قسم شرطة الخانكة، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار جزء من منزل قديم، ما أسفر عن مصرع أحد السكان، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم.