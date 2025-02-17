مصرع شخص انقلبت عليه سيارة نقل كونتينر على طريق أجا ميت غمر بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي شخص مصرعه إثر حادث انقلاب سيارة نقل كونتينر على سيارة ملاكى على طريق أجا- ميت غمر في محافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير أمام كوبري شيوة على طريق أجا - ميت غمر.

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة نقل كونتينر على سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة الملاكي، ويدعى أحمد السيد حسانين عماشة، 52 عامًا، مقيم بمحلة إنجاق شربين، حيث كان يعاني من نزيف بالمخ وارتجاج. وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.