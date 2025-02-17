مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام الدراسة بمدارس المنشأة

سوهاج محمود مقبول

قام الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج يرافقه أيمن تمام مدير عام إدارة المنشاه التعليمية بزياره مدرسة قرية نجع القنطرة الابتدائية القديمة ومدرسة العهد الجديدة الابتدائية بالمنشأة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم واللواء عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج بمتابعة مختلف المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة ، اطمئن خلالها على إنتظام وحضور الطلاب واستقرار العملية التعليمية بهم .

وجه خلالها بضرورة المتابعه اليوميه للاطمئنان على تنفيذ كافه القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل كثافات الفصول الدراسية واستغلال الفراغات المتاحه والمناسبة الموجودة بالمدارس لتوزيع اعداد الطلاب والطالبات فوق الكثافه بالفصول الدراسية بالمدارس بهدف توفير بيئة تعليمية وتربوية متميزه للطلاب.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة متابعة التقييمات اليوميه والاسبوعيه والشهرية للطلاب لتحقيق أعلى مستوى من التحصيل والتفوق الدراسي للطلاب، ووجه بالمتابعة اليوميه للإطمئنان على توزيع واستلام الطلاب للكتب الدراسية بمختلف الصفوف الدراسيه والمتابعة اليوميه للاطمئنان على مستوى النظافة العامة داخل المدارس.