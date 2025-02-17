محافظ كفر الشيخ يعلن الانتهاء من افتتاح 21 معرضا لـ"أهلا رمضان"

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اجتماعًا لمناقشة استعدادات شهر رمضان المبارك، بحضور ‏اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات الخدمية، معلناً الانتهاء من افتتاح 21 معرضًا لـ "أهلًا رمضان" بالمدن، والقرى، إضافة إلى أسواق اليوم الواحد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفًا عن كاهل المواطنين مع حلول شهر رمضان الكريم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن معارض "أهلًا رمضان" مستمرة طوال الشهر الكريم، وتضم كافة السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، اللحوم، الدواجن، الأسماك، والبقوليات، بتخفيضات تتراوح بين 15% و35%، بمشاركة الغرفة التجارية ومديرية التموين، مشددًا على أهمية إحكام الرقابة لمنع أى تلاعب بالأسعار وضمان توفر السلع بكميات كافية.

وتشمل معارض "أهلًا رمضان" بمحافظة كفر الشيخ: معرض شرق مدينة كفر الشيخ دوران الـ47 عمارة، ومعرض غرب مدينة كفر الشيخ بالسوق الحضرى - شارع صبرى القاضى، ومعرض بمدينة دسوق بحديقة الأسرة والطفولة، ومعرض بمدينة سيدى سالم بجوار موقف سد خميس، ومعرض بمدينة قلين بشارع صلاح سالم بجوار السكة الحديد، ومعرض بمدينة الرياض بميدان الشهداء "الشراقوة"، ومعرض بمدينة بيلا بمزلقان الزراعة بجوار هايبر المنطقة الشمالية، ومعرض بمدينة الحامول بشارع العاشر من رمضان أمام المستشفى العام، ومعرض آخر بمدينة الحامول بنفس الشارع أمام البنك الأهلى، ومعرض بمدينة بلطيم خلف متحف الأحياء المائية، ومعرض بمدينة فوه بحديقة العائلات، ومعرض بمدينة برج البرلس أسفل استراحة مجلس المدينة، ومعرض بمدينة مطوبس أمام مجلس المدينة، ومعرض بمدينة المصيف بمخازن مجلس المدينة بجوار المدخل، ومعرض بمدينة سيدى غازى أمام مجلس المدينة، ومعرض بمدينة مسير بجوار مجلس المدينة خلف مكتب البريد.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المعارض ستعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً، وتستمر حتى عيد الفطر المبارك، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أى مخالفات أو تقديم شكاوى عبر الخط الساخن 114 أو رقم 0473220792، كما وجّه رؤساء المراكز والمدن بالتوسع فى إقامة الشوادر والأسواق المؤقتة فى الأحياء الشعبية لضمان وصول السلع للجميع بأسعار عادلة.



توفير الأسماك



توفير التمور بأسعار مخفضة



توفير السلع الغذائية والتمور