محافظ سوهاج يتفقد معارض أهلا رمضان ومشروعات التطوير والتجميل بالشوارع

سوهاج ـ عمرو خلف

قام اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل في عدد من المشروعات الحيوية التي تُنفذ في شوارع مدينة سوهاج، وتهدف إلى تحسين المظهر الحضاري للمدينة وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور طلعت على، المستشار الهندسي للمحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة أيضا كل من، المهندس حاتم عمر، مدير مديرية الطرق والنقل، وهلال ذكي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلى لطفي، رئيس حي شرق، وأحمد الشطوري، رئيس حي غرب.

وبدأت الجولة بتفقد محافظ سوهاج لأعمال التجميل في ميدان الثقافة، حيث اطلع على سير الأعمال التي تهدف إلى تحويل الميدان إلى واجهة حضارية تتماشى مع هوية المحافظة، موجهًا بإضفاء الهوية البصرية للمحافظة بما يتناسب مع تاريخها وتراثها.

كما تفقد "سراج" الاستعدادات النهائية لإقامة معرض "أهلا رمضان" في أرض سينما أوبرا، والذي من المقرر افتتاحه هذا الأسبوع، وسيُخصص لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في الشهر الفضيل.

وفي إطار جولته التفقدية، تفقد المحافظ الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتجميل شارع أسيوط سوهاج، حيث اطلع على أعمال تحسين المرافق والبنية التحتية في الشارع الذي يُعد من أهم الشوارع الحيوية في المدينة، كما تفقد مشروع رفع كفاءة المنطقة المحيطة بموقف "أسيوط والقاهرة" ، وشارع خلف العمارات السكنية المجاورة للحماية المدنية، وكان المحافظ قد وجه خلال إحدى زياراته السابقة بضرورة تحسين هذه المناطق بما يواكب التطور الحاصل في المدينة، حيث تم تعزيز الإنارة، وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، وتركيب بلاط الانترلوك، ووجه المحافظ بزيادة المساحات الخضراء والتشجير.

كما شملت الجولة تفقد أعمال تطوير كورنيش شارع ترعة نجع حمادي، بداية من حديقة الإخلاص وحتى مدخل شارع المخبز الآلي، واطمأن المحافظ على سير العمل، موجهاً بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، مع التأكيد على مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ وزيادة المساحات الخضراء لتوفير بيئة حضارية جاذبة.

وفي خطوة أخرى من خطوات التطوير، تفقد سراج أعمال الرصف التي تمت على طول مسافة 2 كم بشارع امتداد المخبز الآلي، بداية من العروبة وحتى ميدان الشهيد عبد المنعم رياض، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية في المنطقة، ويستكمل الصورة الحضارية للمنطقة ككل.

وحرص المحافظ خلال الجولة على زيارة الشوارع الرئيسية والفرعية في أحياء شرق وغرب سوهاج، بهدف الوقوف على مستويات النظافة العامة، كما تابع حجم الإشغالات في بعض المناطق، مطالبًا بمراجعة تراخيص المحال التجارية والكافيهات، مع التأكيد على ضرورة رفع العوائق المرورية من الشوارع والطرقات لضمان سيولة الحركة.

ولم تقتصر الجولة على متابعة الأعمال فقط، بل حرص المحافظ على التواصل المباشر مع المواطنين في الشارع، حيث استمع إلى مطالبهم وآرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة لهم، وأكد على تلبية هذه المطالب بشكل فوري، بما يساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين في سوهاج.

وفي ختام جولته، شدد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المشروعات وفقًا للخطط المحددة، مع الالتزام بالجودة والسرعة في التنفيذ لتحقيق الأهداف المنشودة لصالح المواطنين .