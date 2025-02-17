محافظ الوادي الجديد: توافر السلع والمنتجات الرمضانية فى استقبال الشهر الكريم

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أكّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توفير كافّة السلع والمنتجات الأساسية بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة (مصرية ماركت) على مستوى مراكز المحافظة، ووصول المنتجات الرمضانية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأكّد المحافظ، كفاية الأرصدة من السلع المختلفة، مُوجهًا بالتنسيق بين مديرية التموين ورؤساء المراكز والقرى وفروع المصرية ماركت لتوفير وطرح السلع الأساسية والتموينية والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين على مدار الشهر الكريم، من خلال مبادرات تخفيض الأسعار ومنافذ الوحدات المحلية الثابتة والمتنقلة.

وكان فرع جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، عقد مؤخرا بالمشاركة مع الغرفة التجارية اجتماع مع كبار التجار من مركزي الخارجة والداخلة؛ للتأكيد على ضرورة عدم رفع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، ووفرة المعروض من السلع الأساسية وإعلان أسعارها بشكل واضح، والتنسيق بين التجار لتنفيذ عروض وتخفيضات حقيقية تخدم المستهلكين وتحقق رواجًا بين التجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود ضبط الأسواق وتوفير كافّة السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين بالتزامن مع استعدادات استقبال شهر رمضان الكريم.