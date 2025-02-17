محافظ المنوفية يبحث الموقف التنفيذى لمشروع مكتبة مصر العامة

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، تأتي تلك الزيارة في إطار متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المنوفية، بحضور الدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة الإقليمية، الدكتورة علا الغتمي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

ورحب محافظ المنوفية بمدير صندوق مكتبات مصر العامة، وتم استعراض آخر مستجدات ونسب إنجاز مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بنطاق حي شرق ، كما تم مناقشة سبل التعاون لإستغلال منطقة بجوار المكتبة لإقامة باركينج وحديقة وإنشاء مساحات خضراء للارتقاء بمستوي جودة الخدمات وتحسين الهوية البصرية لدى المواطنين.

وأكد المحافظ علي ضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروع وتلافي كافة الملاحظات ، موجهاً مدير إدارة التعاون الدولي بسرعة إعداد هيكل وظيفي مدرب لتلك المكتبة والإعلان عنه في أقرب وقت تمهيدًا لافتتاحها لخدمة أهالي المنطقة ولتقديم الخدمات الثقافية والفنية والترفيهية والتدريب على تكنولوجيا المعلومات لمختلف الفئات العمرية.

وخلال اللقاء ثمن مدير صندوق مكتبات مصر العامة الدور الرائد لمحافظ المنوفية وجهوده المضنية في دعم المشروعات الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية علي أرض المحافظة ، مشيراً أنه تم تخصيص مكتبة متنقلة تجوب مراكز ومدن وقري المحافظة تضم خدمات مكتبية ومعلوماتية وأنشطة ثقافية ومعارض فنية وأدوات تدريبية ومكتبة إلكترونية، ووجه المحافظ بإعداد جدول زمني بتواجد تلك المكتبة المتنقلة بنطاق المحافظة وتخصيص سائق لها ، فضلاً عن توفير 2 مشرف لمكتبة دنشواي لضمان الحفاظ على ما تم إنجازه ، وذلك في إطار تشجيع النشء والشباب على القراءة للمساهمة في رفع المستوى الفكري والثقافي بالقري والنجوع.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات صندوق مكتبة مصر العامة على أرض المحافظة والتوسع في إنشاء العديد من المكتبات لدورها الهام في إثراء الحركة الثقافية وتنمية الجوانب الوطنية لدى الشباب وبناء العقول فكرياً وثقافياً لحماية المجتمع من الأفكار المغلوطة.