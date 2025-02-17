محافظ الدقهلية يوجه بتسليم 120 حاوية معدنية لجمع القمامة بمدينة جمصة

الدقهلية شريف الديب

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تكليف شركة نظافة وكنس الشوراع بمدينة جمصه وتقسيم 15 مايو وزايد، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة لمدينة جمصه، وجميع المدن والمراكز والأحياء.

ووجه محافظ الدقهلية بتسليم 120 حاوية معدنية لمدينة جمصة، مشددا على ضرورة المتابعة اليومية لحالة النظافة ورفع أى تجمعات وتراكمات أولا بأول، وضرورة التنبيه على السكان بالالتزام بالقاء المخلفات البلدية فى أماكنها المخصصة لهذا الغرض، وأنه لابد من مشاركة المواطنين فى الحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة بالالتزام بوضع القمامة فى الحاويات المخصصة لجمعها.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن حاويات جمع القمامة الجديدة التى دخلت الخدمة حتى اليوم بلغت 500 حاوية، وتأتى لدعم أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية فى إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعى البيئة والنظافة، وأشار إلى ضرورة المتابعة اليومية لحالة النظافة العامة بشوارع المدن والمراكز والقرى، حرصا على المظهر الجمالى للشوارع، وحفاظا على البيئة وصحة المواطنين.

ومن جهته أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أنه قد تم توزيع 120 من الحاويات الجديدة على مدينة جمصه، ليصبح إجمالى الحاويات المعدنية الموزعة على المراكز والمدن 500 حاوية، وفقا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على المراكز لدعم منظومة النظافة فيها.