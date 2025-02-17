محافظ الدقهلية يتابع فعاليات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والتدخين

الدقهلية شريف الديب

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فعاليات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والتدخين، تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" من خلال عقد ندوات ولقاءات التوعية لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان، مؤكدا دعمه الكامل لجهود الخطة لحماية أبناءنا من أخطار التعاطي.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الخطة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان وقائيا وعلاجيا وقانونيا، من خلال تنفيذ سلسلة من اللقاءات بالعاملين بالمراكز والمدن ضمن الفعاليات التوعوية، والوقاية من التدخين والإدمان بالمصالح الحكومية.

من جهتها قالت الدكتورة هبة البيلي مدير إدارة شئون المرأة، إنه بالتنسيق مع الدكتور بلال شعبان مسئول البرامج الوقائية بوحدة مكافحة وعلاج الإدمان بالدقهلية، نفذت 5 ندوات للعاملين بمراكز ومدن أجا والجمالية وبلقاس ودكرنس وحي شرق المنصورة، وستعقد ندوات بباقي مراكز المحافظة، لنشر الوعي بين العاملين بمخاطر التدخين والإدمان، وكذلك تعريفهم بقانون 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وتعريفهم بالخط الساخن 16023 للعلاج بالمجان في سرية تامة.