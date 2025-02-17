محافظ البحيرة تفتتح معارض "أهلاً رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

البحيرة - ناصر جودة

إفتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، معارض "أهلاً رمضان" بمدن دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص والذي نظمتها الغرفة التجارية بالتنسيق مع المحافظة والوحدات المحلية.

ويعد ذلك المعرض السابع الذي تم افتتاحه اليوم ضمن سلسلة المعارض التي تطلقها المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لدعم الأسر المصرية وتخفيف العبء المعيشي عن المواطنين.

و تفقدت محافظ البحيرة أجنحة المعارض التي تضم مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل الخضروات، الفواكه، السلع الغذائية، المنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء، وأقسام للمجمدات من خضروات ولحوم ودواجن.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد آخر من المعارض المماثلة في مختلف مدن ومراكز المحافظة، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وضبط الأسواق، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجهت بضرورة استمرار ضخ السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال الكبير من المستهلكين، مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لافتتاح أكبر عدد من معارض "أهلاً رمضان" في مختلف أنحاء المحافظة، والتي تشمل ما لا يقل عن 42 معرضًا تغطي جميع المراكز، بما يضمن وصول السلع الأساسية إلى المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.



افتتاح معارض اهلا رمضان بدمنهور



جانب من افتتاح معارض اهلا رمضان



محافظ البحيرة تتفقد معروضات اهلا رمضان