محافظ البحر الأحمر يترأس اجتماعا تنسيقيا لتجهيز قافلة مساعدات إنسانية لغزة

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث استعدادات تجهيز قافلة مساعدات إنسانية لدعم قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية لضمان سرعة وفعالية إيصال المساعدات.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة التنمية المحلية، في إطار الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة المصرية لدعم غزة، حيث يتم التنسيق بين مختلف المحافظات لضمان تنظيم قوافل مساعدات متكاملة تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية، بما يعكس التضامن المصري مع الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تبذل جهودًا مكثفة لتقديم كافة سبل الإغاثة العاجلة، قائلًا: "تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، نؤكد التزامنا التام بدعم غزة بكل ما نستطيع، فمصر كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، ونحرص على تسخير جميع إمكانياتنا لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في أسرع وقت".

وختام الاجتماع أكد محافظ البحر الأحمر أن الجهود المصرية مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني، قائلًا: "الرئيس السيسي يقود مبادرات ضخمة لضمان وصول المساعدات إلى غزة، ونحن في البحر الأحمر نعمل كجزء من هذه المنظومة الوطنية لضمان تقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين في هذه الظروف العصيبة".

وحضر الاجتماع كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، اللواء تامر سمير رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، اللواء محمد سليم، رئيس حى شمال لفيف من مديرى المديريات المعنية ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بالإضافة إلى ممثلين عن كبرى السلاسل التجارية وأصحاب المحال التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية وجمعية المستثمرين والاحزاب والجمعيات الاهلية بالمحافظة.