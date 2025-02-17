لماذا رفضت أوكرانيا عرض ترامب بشأن المعادن الأرضية؟.. NBC تكشف التفاصيل

كتبت ريم عبد الحميد

قال مسئول أوكرانى مقرب من الرئيس فولوديمير زيلينكسى، إن الأخير أخبر مساعديه برفض مقترح إدارة ترامب الذى يمنح الولايات المتحدة وصولا واسعا إلى المعادن الأرضية النادرة فى بلاده، لعدم وجود ضمانات أمنية كافية فى المقابل.

وبحسب ما ذكرت شبكة NBC News، فإن مسئولا أمريكيا قال إن المقترح سيكون شكل من أشكال رد مقابل الدعم الذى قدمته واشنطن لكييف منذ بداية الحرب مع روسيا قبل ثلاث سنوات. لكن وفقا للمساعد المقرب من زيلينسكى، فإن الرئيس الأوكرانى لم يشعر أن الاتفاق يتضمن ضمانات أمنية كافية لبلاده.

وكان وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت أول من قدم لزيلينسكى مسودة الاتقاق الأسبوع الماضى، والذى كان سيمنح الولايات المتحدة ملكية 50% من المعادن الأرضية.

قال زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن في اقتباس نشرته وكالة أسوشيتدبرس لأول مرة يوم السبت: "لم أسمح للوزراء بالتوقيع على اتفاقية ذات صلة لأنها في رأيي ليست جاهزة لحمايتنا ومصالحنا".

وصف مسؤول أمريكي رد زيلينسكي على العرض بأنه "قصير النظر"، مضيفًا أنه سيضمن "شراكة دائمة" بين البلدين، وأنه ستكون العلاقات الاقتصادية الملزمة مع الولايات المتحدة أفضل ضمان ضد العدوان المستقبلي وجزءًا لا يتجزأ من السلام الدائم. وأضاف المسئول "الولايات المتحدة تعترف بذلك، والروس يعترفون بذلك، ويجب على الأوكرانيين أن يعترفوا بذلك".

وأشار المسئولون الأمريكيون الذين أطلعوا على الاقتراح إلى انفتاحهم على نشر قوات أمريكية في أوكرانيا لحماية المعادن، ولكن فقط بعد التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب.