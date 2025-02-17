كيف تحمى طفلك من السرطان فى مرحلة البلوغ؟ وزارة الصحة تجيب

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات حماية الأطفال من الإصابة بـ السرطان فى مرحلة البلوغ وقالت، إن الكشف المبكر يُسهّل عملية العلاج.

وتابعت: الحصول على اللقاح هام جدا خاصة لقاح ضد التهاب الكبد B وذلك للوقاية من الإصابة بـ سرطان الكبد.

وقالت: الكشف المبكر مهم لأنه يسهل عملية العلاج ونحو 10% من جميع الأطفال المصابين لديهم استعداد سابق لأسباب تتعلق بعوامل جينية.

وكانت الدكتورة زينب صلاح أستاذة قلب الأطفال مستشفى أبو الريش الجامعى، قالت إن تخصص أمراض قلب المرضى المصابين بالأورام أنقذ حتى الآن ما يتخطى الـ60 % من مرضى السرطان.

وأكدت على أن المريض بالسرطان قد يشفى تماما بعد رحلة علاجه من الورم الذى يعانيه، أيا كانت طريقة العلاج التى خضع لها، سواء العلاج الكيماوى أو الإشعاعى أو الهرمونى، كذا الأدوية المختلفة، والشفاء التام من السرطان المختلف الأطواروالمراحل أصبح يتخطى الـ70 % من الحالات، ولكن قد يباغت المريض مشكلة قلبية بعد الشفاء ، وهو ما جعل ضرورة استحداث تخصص بداخل التخصص، يهدف لعلاج مريض السرطان المتعافى أو غير المتعافى من المشكلات القلبية وإنقاذ حياته، جاء ذلك على هامش المؤتمر المصري لأورام القلب للبالغين والأطفال، المنعقد اليوم الخميس، والذى يهدف بالدرجة الأولى للتوعية بمشكلات القلب المختلفة التي تصيب مرضى الأورام بعينهم.