قيادى بـ"حماس" استهدفته غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.. من هو محمد شاهين؟

إيمان حنا

شن جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين غارة على مدينة صيدا جنوب لبنان؛ وتحديدا على الطريق البحرى؛ قبالة مبنى نقابة المهندسين، وبالقرب من مركز للجيش اللبناني، مما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

وفيما لم يعلن الجيش الإسرائيلي عن اسم الشخصية المستهدفة حتى الآن، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "المستهدف في الغارة الإسرائيلية على صيدا هو شخصية عسكرية في الجناح العسكري لحماس".



وقالت وكالة "رويترز"- نقلا عن مصدرين أمنيين لبنانيين - إن "الغارة الإسرائيلية على سيارة في مدينك صيدا جنوبى لبنان استهدفت قيادياً في "حماس" يدعى محمد شاهين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خرج من جلسة محاكمته للمصادقة على عملية الاغتيال في لبنان.

وزعمت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن شاهين كان يخطط لشن هجوم ضد الإسرائيليين؛ فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلى إن محمد شاهين إسم غير معروف لدى الإسرائيلىين.

فمن هو محمد شاهين ؟

- مسؤول عسكرى كبير فى حركة حماس وانتقل للعيش فى لبنان منذ فترة .

- أحد المقربين من صالح العاروري الذى اغتالته إسرائيل فى الضاحية الجنوبية لبيروت العام الماضى.