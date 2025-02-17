قومى المرأة بالشرقية: استخراج 245 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا

الشرقية- فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، وتم استخراج 245 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، بقري " أم الزين، عزبة سعدون- أم رماد- كفر الجراية،- بنى شبل، تل حوين، كفر نوار" نطاق مركز الزقازيق.



وأضافت مقررة الفرع: فى تصريح خاص ل" اليوم السابع" إن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية ، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة و للسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل،وتابعت : إن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.

فيما أعربت العديد من السيدات عن شكرهم وتقديرهم لجهود المجلس القومى للمراة على توفير الاستمارات بالمجان.