قمة أوروبية استثنائية مصغرة لبحث حرب أوكرانيا فى باريس اليوم

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أكد مصدر مسئول فى الاتحاد الأوروبى لقناة "الحرة" الأمريكية أن القمة الأوروبية الاستثنائية المصغرة، التى دعا إليها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بشأن حرب أوكرانيا، ستعقد الاثنين فى باريس.



وقال المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته للقناة "نحن الآن فى وضع يتيح لنا تأكيد مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فى اجتماع الغد فى باريس".



وأضاف "لقد سعى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى بدء مشاورات بين القادة الأوروبيين بشأن الوضع فى أوكرانيا وقضايا الأمن فى أوروبا".



وقال إن ماكرون "سيترأس اجتماعًا غير رسمى بعد ظهر غد الاثنين 17 فبراير، بمشاركة رؤساء حكومات ألمانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، إسبانيا، هولندا، والدنمارك، إضافة إلى انتونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين ، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته".



ولم يستبعد المسؤول الأوروبى بأن تستمر مناقشات القادة الأوروبيين "فى صيغ أخرى"، بهدف جمع جميع الشركاء المهتمين بالسلام والأمن فى أوروبا.