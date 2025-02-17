فصل التيار الكهربائى 3 أيام عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف لصيانة المُغذيات

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 11.30 صباحا وعلى مدار 3 أيام "الثلاثاء ، الأربعاء والخميس 18 و19 و20 فبراير الجاري "عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف العاصمة، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة مغذيات المدارس والرمد والتجارة.

وبحسب بيان القطاع، تقرر قطع الكهرباء "يوم الثلاثاء" عن (شارع المدارس - منطقه الإسكان ، جزء من أرض المحلج ،مدرسة الزخرفية والمنطقة المجاورة ، شارع بدرخان بالمرماح ، جزء من شارع بورسعيد أمام مزلقان المدارس ،مركز الإيمان للاشعة ،السوق التجارى ، مبنى الرى ، برج الندى).

فيما يتم قطع التيار "يوم الأربعاء" عن مناطق (منطقة خلف الرمد، مستشفى الرمد ، عمارات الرى،منطقة أرض المحلج ، محطه الركاب ، استاد التعليم ،التأمين الصحى ، الضرائب العقارية ،الشركة المصرية لتجارة الجملة ، البنك الاهلى - مستشفى على بن أبي طالب).

في حين يتم قطع التيار "يوم الخميس" عن مناطق (كلية التربية ، شارع احمد حجازى من كلية الصيدلة حتى نهاية الشارع والمنطقة المجاورة مبنى صيانة الإسكان ، مساكن الرى بجوار مجمع المحاكم ، شارع عامر عفيفي ،مدرسه الكهربائية ،منطقة بلبل بجوار الموقف).

وإذ يتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.