طفلة لشيخ الأزهر: هل عمليات التجميل حرام؟ وهل تعتبر تغييرا فى خلق الله؟

كتب لؤى على

صدر حديثاً الجزء الثانى من كتاب "الأطفال يسألون الإمام" لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذى أتيح للجمهور بجناح الأزهر بـ معرض الكتاب فى نسخته الماضية، والذى يتضمن أسئلة كثيرة تدور في ذهن الأطفال الصغار لا يستطيع الكبار الإجابة عنها أحيانًا، ظنًّا منهم أنَّ تلك الأسئلة مسيئة للعقيدة، ويطلبون منهم التوقف عن ذلك، جاءت فكرة هذا الكتاب الذي جمع فيه أسئلة الأطفال ليجيب عنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بنفسه ليرشدهم، ويعلمهم صحيح دينهم، وتكون رسالة تربويَّة لأولياء الأمور توجههم إلى أهمية الانتباه إلى أسئلة أبنائهم الصغار، والإجابة عنها بعقل متفتح؛ بل وتشجيعهم على التفكير والتدبر في أمور العقيدة وغيرها من الأمور في الحياة

لا أحب شكل أنفي فهو ضخم جدا وأشعر بالخجل دائمًا من شكلي، وهذا يفقدني الثقة في نفسي وأريد أن أجري عملية تجميل لتحسين شكله في المستقبل القريب.. فهل هذا حرام؟ وهل يعد تغييرا في خلق الله؟

ابنتي العزيزة .. ليس معنى قوله تعالى: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ... [ النساء : ١١٩] ، أن أي تغيير في خلقة الآدمي محرم، والآية لها معان أخرى غير التغيير في خلقة الآدمي، مذكورة في كتب التفسير"، وفي مثل الحالة المذكورة لا مانع من إجراء تلك العملية لتحسين شكل الأنف، وهذا يدخل في باب العلاج طالما كان شكله غير طبيعي ويؤدي إلى ما ذكرتيه يا ابنتي من الأذى النفسي، إذ مقرر في الشريعة أن: «الضرر يزال ) ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) (۳) ، فهذا لا يُعدُّ من قبيل التغيير المحرم، وإنما من قبيل العلاج الذي دعت إليه الشريعة في قوله صلى الله عليه وسلم : تَدَاوَوا ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَم يَضَع دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاء.