ضحية السحل على يد طليقها بأكتوبر: النيابة استجوبتنا.. وتم ضبط المتهم

محمد شرقاوى

كشفت أسماء يحيى، ضحية واقعة السحل على يد طليقها أمام محكمة الأسرة في 6 أكتوبر، عن كواليس القبض عليه والتحقيق معه، حيث تواصل نيابة السادس من أكتوبر الاستماع إلى أقوالها وأقوال شقيقتها، إلى جانب استجواب طليقها، وذلك عقب نجاح أجهزة الأمن في ضبط المتهم خلال أقل من 24 ساعة.

وأعربت أسماء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON، عن تقديرها لدور الجهات الأمنية والإعلام في سرعة القبض على طليقها، قائلة: "تم ضبطه في أسرع وقت، وتم استجوابي في النيابة، وكذلك شقيقتي، كما تم التحقيق مع طليقي بعد الاستماع إلى شهادتنا."

وأوضحت أنها وجهت له تهمة تعمد دهسها هي وشقيقتها، مؤكدة أن طليقها لا يزال على قوائم الممنوعين من السفر، ولم يحصل على تصريح بالسفر فيما يتعلق بقضية النفقة، وأنه حتى يوم الواقعة لم يكن قد حصل على أي تصريح يسمح له بمغادرة البلاد.