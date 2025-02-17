اليوم السابع
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ضبط سائق دراجة بخارية صدم شخصا وتسبب فى وفاته بالقاهرة الجديدة

الإثنين، 17 فبراير 2025 11:17 ص
ضبط سائق دراجة بخارية صدم شخصا وتسبب فى وفاته بالقاهرة الجديدة حبس_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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نجحت الداخلية في ضبط قائد دراجة نارية اصطدم بأحد الأشخاص محدثاً إصابته التى أودت بحياته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) للطريق محل البلاغ اصطدمت به دراجة نارية ولاذ قائدها بالفرار، مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الدراجة النارية وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، كما تبين انتهاء التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.







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