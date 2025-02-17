اليوم السابع
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ضبط سائق توك توك صدم سيدة أثناء سيره عكس الاتجاه بالقاهرة

الإثنين، 17 فبراير 2025 10:57 ص
ضبط سائق توك توك صدم سيدة أثناء سيره عكس الاتجاه بالقاهرة حادث تصادم- أرشيفية
كتب - محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعرض إحدى السيدات للاصطدام بمركبة "توك توك" حال سيرها عكس الإتجاه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من إحدى السيدات بأنه أثناء سيرها بدائرة القسم إصطدمت بها مركبة "توك توك" حال سيرها عكس الإتجاه وفر قائدها هارباً مما أدى لحدوث إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.







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