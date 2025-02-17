صحف نيقوسيا: الرئيسان القبرصي والمصري يبحثان آفاق العلاقات الثنائية

كتبت: هناء أبو العز

ناقش رئيس الجمهورية نيكوس خريستودوليديس ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين في القاهرة آفاق العلاقات الثنائية بين قبرص ومصر، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتطورات الإقليمية.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، وصل رئيس الجمهورية إلى القاهرة صباح اليوم لحضور مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جمهورية قبرص ومصر والشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وفور وصوله إلى القاهرة، توجه الرئيس خريستودوليديس إلى مركز المنارة للمؤتمرات، حيث يقام معرض "إيجبس 2025"، وكان في استقباله الرئيس السيسي. وبعد ذلك عقد الرئيسان لقاء ثنائيا.

وأكد الرئيسان خلال لقائهما على الأهمية الكبرى للاتفاقية ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين، وأشاروا أيضًا إلى أنه من خلالهم، يتم وضع التعاون في مجال الطاقة بين قبرص ومصر على مسار التنفيذ الجوهري.

وخلال الاجتماع الذي جرى بمشاركة وفود من البلدين، تمت مناقشة الأهداف والمعالم المقبلة في مجال الطاقة، وتم التأكيد على أهمية مواصلة تطوير التعاون في مجال الطاقة بين جمهورية قبرص ومصر، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، لأنه يشكل نموذجًا للتعاون وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتم مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك العلاقات الثنائية بين قبرص ومصر، وذلك في سياق نتائج القمة الحكومية الثانية بين البلدين، وكذلك القمة الثلاثية العاشرة مع اليونان.

وبالإضافة إلى قطاع الطاقة، تم مناقشة التعاون بين البلدين في قطاعات مختلفة، مثل السياحة والتجارة والاستثمار، فضلاً عن قضية العمالة الموسمية للمصريين في قبرص.

وأخيراً، أطلع الرئيس خريستودوليديس، الرئيس السيسي على آخر التطورات في المشكلة القبرصية والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها، وخاصة فيما يتعلق بالأعمال التحضيرية للاجتماع الموسع الذي سيدعو إليه الأمين العام للأمم المتحدة.

ويضم الوفد القبرصي وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس، ووزير الطاقة والتجارة والصناعة جورج باباناستاسيو، والمتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، وسفير الجمهورية في القاهرة بولي يوانو، ومدير المكتب الدبلوماسي للرئيس دوروس فينيزيس، ومدير خدمة الهيدروكربونات الدكتور ستيليوس نيكولايديس ومسؤولين.