صحة الشرقية تكشف تفاصيل إصابة 29 تلميذ ومعلم باختناقات فى بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، فى بيانا، تفاصيل تعرض 29 حالة من تلاميذ مدرسة بمركز بلبيس و معلمتان للاختناق نتيجة استنشاق غاز.

وقال البيان: إنه فى إطار المتابعة المستمرة للحالة الصحية للمواطنين بمحافظة الشرقية، خاصة أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، تعلن مديرية الشئون الصحية بالشرقية عن استقبال مستشفى بلبيس المركزى لعدد 29 حالة منهم 27 طالبًا من إحدى المدارس الخاصة ومعلمتين، بقسم الإستقبال والطوارئ، وذلك نتيجة تعرضهم لحالات اختناق إثر تسرب غاز من أحد المصانع بمدينة بلبيس.

وأشار البيان، إلى أنه على الفور تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، تحت إشراف الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على جميع الحالات، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وصرف العلاج اللازم لهم، حتى استقرت حالتهم الصحية، وتماثلوا للشفاء التام، وخرجوا جميعاً من المستشفى بحالة جيدة بعد تلقى العلاج.

وأكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة فى الشرقية، أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، تتابع عن كثب الحالة الصحية للمواطنين بالمحافظة، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.