صحة الدقهلية: 11 ألف مواطن استفادوا من خدمات طب الأسنان خلال يناير الماضي

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن استفادة 11250 مواطنا من خدمات أقسام، وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات، والوحدات التابعة خلال يناير الماضى، مؤكدا على الالتزام التام باشتراطات مكافحة العدوى؛ حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين.

وأوضح "مدكور" أنه فيما يتعلق بالبنية التحتية، وتطوير المنشآت فقد تم الإحلال، والإصلاح لحوالي 5 وحدات أسنان، بالإضافة إلى إجراء مقايسات لنحو 4 وحدات أخرى فى: (سنجيد - ميت أبو الحسين - الديسة - مستشفى المنزلة).

من جانبه أكد الدكتور محمد أبو العينين، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان، على أن إدارته قد كثفت جولاتها المرورية خلال الشهر الماضى، والتي تضمنت نحو 35 جولة تفقدية، فضلًا عن توزيع أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.

وأشار أبو العينين إلى أن الإدارة قد نظمت 1290 ندوة تثقيفية شارك بها ما يقرب من 5661 مواطنا؛ لرفع الوعى والتثقيف الصحي في مجال طب الأسنان، علاوة تدريب أطباء الامتياز عن طريق تنظيم 67 محاضرة، و61 سمينارا.