"شباب الوادى الجديد": رحلات ترفيهية لذوى الهمم بقرى الداخلة ضمن مبادرة بداية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ رحلة ترفيهية لذوى القدرات والهمم فى عدد من قرى الداخلة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية رحلة لزيارة المعالم الأثرية والبيئية داخل المحافظة وذاك فى المرحلة السنية من 8 سنوات فاكثر، وذلك بهدف إدخال البهحة والسرور على وجوه تلك الفئة من ذوى الاحتياجات والهمم ودعمهم نفسيا وأسريا.

وقال بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة، إن الهدف من الرحلات لذوى القدرات والهمم دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها مؤكدًا على ضرورة الإهتمام بالشباب والنشئ باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع بالإضافة إلى رعاية ذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد ودمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.