سكرتير عام محافظة الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح لبحث مشكلات المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

عقد السكرتير العام لمحافظة الأقصر أحمد وزيري، اليوم الإثنين، لقاء اليوم المفتوح بديوان عام محافظة الأقصر، حيث يأتي ذلك في إطار فتح كافة قنوات التواصل مع المواطنين لبحث طلباتهم وشكواهم و إيجاد أنسب الحلول لها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية والتيسير على المواطنين وتقديم خدمات لائقة لهم.

وتم خلال لقاء اليوم المفتوح بحث ودراسة عدد من الطلبات تنوعت فيما بينها ما بين طلبات مرافق وصحة وإسكان، وتوفير فرص عمل، إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بفتح كافة قنوات التواصل مع المواطنين لبحث طلباتهم وشكواهم وإيجاد أنسب الحلول لها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، بهدف التيسير على المواطنين وتقديم خدمات لائقة لهم.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أن الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين هي حق أصيل لهم وتأتي على رأس أولويات عمل المحافظة والدولة بصفة عامة، مشددًا على ضرورة البت في مشكلات المواطنين وإزالة أسباب الشكاوى في أسرع وقت ممكن بما يتناسب مع القانون.

وكان قد عقد عبدالخالق حسين مدنى رئيس مركز ومدينة البياضية بالأقصر، لقاء اليوم المفتوح بحضور رؤساء القري والقيادات التنفيذية، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بفتح قنوات التواصل ما بين الجهات التنفيذية والمواطنين بهدف بحث مشكلاتهم ومطالبهم.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من طلبات المواطنين وتم اتخاذ اللازم نحو الاستجابة لها، وأكد رئيس المركز على سرعة تلبية طلباتهم وإيجاد حلول لكل ما تم تقديمه من طلبات.

كما أعلن رئيس المركز عن أن اللقاء سيتم انعقاده كل اربعاء اسبوعيا الساعة الثانية عشر ظهراً، كما أعلن عن إقامة سوق اليوم الواحد يوم السبت من كل أسبوع بمنطقة نجع حسب ربه بقرية الحبيل على قطعة أرض أملاك دولة، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين من أبناء القرية.