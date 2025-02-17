سفير كندا بالقاهرة يزور شمال سيناء لمتابعة جهود إدخال المساعدات إلى غزة

رفح - محمد حسين

وصل أولريك شانون، سفير كندا لدى القاهرة، إلى محافظة شمال سيناء، يرافقه وفد رسمي، حيث كان في استقباله اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وتأتي الزيارة في إطار متابعة الجهود الإنسانية المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وخلال جولته، توجه السفير الكندي إلى المخازن اللوجستية للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، حيث أشاد بالدور الذي تقوم به مصر في تنظيم وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر لضمان وصول الإمدادات بشكل سريع وفعال إلى المتضررين.

كما زار السفير شانون معبر رفح البري، حيث تابع آليات إدخال المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني، واطلع على الجهود المبذولة لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين ونقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، مؤكدا التزام بلاده بدعم الجهود الإغاثية والتعاون مع مصر في هذا الملف الإنساني.