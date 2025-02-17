سحل أمام المحكمة.. جريمة تعكس عواقب الخلافات الأسرية على مرأى من الجميع

كتب محمود عبد الراضي

في حادثة مؤلمة نقلها مقطع فيديو، ظهرت سيدة وشقيقتها في مشهد مؤلم أمام إحدى محاكم منطقة 6 أكتوبر بالجيزة، حيث تعرضتا للسحل والإهانة على يد طليق الأولى، في واقعة تبين لاحقًا أنها نتيجة لخلافات عائلية وصراع مرير بين الزوجين.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغًا من السيدة وشقيقتها، اللتين كشفتا عن تعرضهما لاعتداء عنيف من طليق الأولى، الذي يعمل شريكًا في سلسلة مطاعم ولديه خلفية جنائية. وقد تجسد الاعتداء في صورة ضرب مبرح أمام المحكمة، وصولًا إلى صدمتهما بسيارته الخاصة في مشهد يظهر الفجوة الكبيرة بين مواقف العنف الأسري والعدالة.

تحريات أجهزة وزارة الداخلية أكدت تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن الجريمة كانت نتيجة لخلافات دامت بين المتهم وطليقته، فكانت اللحظة الفاصلة أمام المحكمة هي ساحة المواجهة. وبالتوازي مع الإجراءات القانونية، تم ضبط الجاني سريعًا، كما تم العثور على السيارة التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.



