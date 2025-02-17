رئيس مياه المنوفية يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة

المنوفية - محمد فتحى

تفقد المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عددا من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز أشمون لمتابعة سير الأعمال بالمحطات لضمان استمرارية تقديم الخدمات المقدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين.

وتفقد محطة شطانوف الارتوازى، ومحطة دروه البحارى ومحطه شعشاع حديد ومنجنيز ومحطة مياه طليا الارتوازى،وأنهى جولته بتفقد محطة رفع كفر منصور ومحطة رفع صرف صحى البرانية .

وقال، إن هناك عدة مشروعات تنموية تشهدها المحافظة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، لحل جميع المشكلات الملحة التي تؤرق المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة المواطنين .

وأكد، حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومن أهمها خدمة الصرف الصحى والتي تعد من أهم الخدمات التى تحرص الدولة على توصيلها من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.