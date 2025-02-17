رئيس مركز الداخلة يفتتح منفذ بيع الأسماك البحرية والنيلية مخفضة السعر بمدينة موط

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

افتتح اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، منفذ بيع الأسماك البحرية والنيلية بمدينة موط بجوار منفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، بحضور المهندس محمود أبو السعود مدير الثروة السمكية بالوادى الجديد.

ويوجد بالمنفذ بيع وتجهيز جميع انواع الاسماك ومشويات وجمبرى وسى فود بأسعار مخفضة، وتشرف عليه الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة ، بتخفيضات تصل إلى 25% على أسعار جميع الاسماك بمناسبة الافتتاح.

وأكد رئيس المركز خلال متابعته للمنفذ على أن الوحدة المحلية تعمل على ضمان استمرارية هذه المنافذ وتوفير مخزون كافٍ من السلع لضمان تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة مؤكدًا على إجراء متابعة مستمرة لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة ، لتخفيف الأعباء المعيشية. وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة والاستمرار فى تلبية احتياجات المواطنين.