دسوق تستقبل وفدا سياحيا من دولة الهند لزيارة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، زيارة وفدا سياحيا قادما من دولة الهند لزيارته، وأداء الصلاة فيه، والتعرف على تاريخ المسجد والحضارة الإسلامية وتاريخ قطب الشريعة ابا العينين سيدي ابراهيم الدسوقي.

جاء ذلك بحضور جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، ونائب رئيس المدينة عبد السلام حجازى، شيخ المسجد وكبير الأئمة الشيخ حاتم فوزى البرى، وعدد من الشعبيين والتنفيذيين.

وأعرب الوفد الهندي عن سعادته بزيارة مدينة دسوق مقدمين الشكر لرئيس مدينة دسوق وشيخ المسجد على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدين أنهم يعرفون مكانة العارف بالله الدسوقي، وكانوا يتمنون زيارة مسجده والصلاة فيه.