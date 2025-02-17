جامعة جنوب الوادى تشارك فى النسخة السادسة لمهرجان ألعاب الجنوب بالأقصر

قنا ـ صابر سعيد

بدأت جامعة جنوب مشاركتها في مهرجان ألعاب جامعات الجنوب النسخة السادسة الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية الدولية بالأقصر تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير 2025 بعدد 29 طالبا وطالبة وهيئة إشراف في ألعاب "كرة الطائرة، ثلاثيات كرة السلة ،تنس الطاولة" طلاب وطالبات وكرة القدم طالبات".

وبدأت الجامعة نتائجها بحصول الطالبة بسنت صبحي كلية التربية علي المركز الثالث في منافسات تنس الطاولة.

جدير بالذكر، أنه يشارك فى المهرجان 300 طالب وطالبة يمثلون 9 جامعات وهي: "المنيا، سفنكس، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، أسوان، وزارة التعليم العالي، الوادي الجديد، والأقصر".

وتقام جميع المنافسات على ملاعب المدينة الشبابية بالطود، حيث سيتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وتوزيع الجوائز والميداليات والكؤوس على الفرق المتألقة.

وتتكون هيئة الإشراف من محمد وليد، مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد موسى، مدير إدارة النشاط الرياضى، والدكتور محمد رشاد بإدارة رعاية الطلاب، والدكتورة بدور سلطان بكلية التربية الرياضية.