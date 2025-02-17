جامعة أسيوط تطلق فعاليات المؤتمر الدولى الثانى للعلوم البيولوجية.. تفاصيل

أسيوط- هيثم البدرى

انطلقت بجامعة أسيوط اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للعلوم البيولوجية، بعنوان "حلول مبتكرة في علم الأحياء من أجل مستقبل مستدام"، والذي ينظمه قسميّ علم النبات والميكروبيولوجي، وعلم الحيوان والحشرات بكلية العلوم جامعة أسيوط، والممتد على مدار يومين 17و 18 فبراير، تحت إشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر، والدكتور أبو بكر الطيب وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أهمية موضوع المؤتمر، والذي يستهدف تقديم حلول علمية لتحديات البيئة، ودعم التعاون بين الجهات المعنية، وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة، وحماية البيئة، ومكافحة التغير المناخي، ومواجهة فقدان التنوع البيولوجي، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، ونشر ثقافة الزراعة المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتفكير الإبداعي لشباب الباحثين للتصدي للتحديات البيئية المختلفة، للوصول لمستقبل آمن ومستدام.



وأشار الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الي دور كلية العلوم المميز في مجال النشر الدولي؛ موضحًا؛ أن كلية العلوم حققت 30% من النشر الدولي على مستوى الجمهورية؛ وذلك يعكس ريادتها التعليمية والبحثية، مؤكدًا إعجابة بموضوع المؤتمر والذي يناقش جوانب أكثر أهمية وحيوية في ملف التنمية المستدامة، وذلك يعد فرصة مميزة للباحثين المتخصصين في مجالات العلوم البيولوجية لتبادل الرؤى والأفكار؛ لإثراء بحوثهم العلمية، وإحداث فارقًا حقيقيًا في ملف التنمية المستدامة.

وتوجّه الدكتور عبدالحميد أبوسحلي عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر، بالشكر لإدارة الجامعة على دعمها اللامحدود لكلية العلوم، في تنظيم العديد من الفعاليات واللقاءات العلمية، مؤكدًا؛ أن المؤتمر يعد خطوة مهمة نحو التكامل البحثي، بين أقسام الكلية للوصول إلى حلول وتطبيقات تسهم في مواجهة التحديات البيئية التي تعرقل تحقيق الإستدامة متمنيًا لجميع المشاركين في المؤتمر من أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها مزيدًا من التقدم والرفعة.

وأكد الدكتور أبوبكر الطيب وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر إن المؤتمر يناقش على مدار يومين عدة محاور أهمها؛ التكنولوجيا الحيوية البيئية لإدارة التلوث والنفايات، وعلم الأحياء البحرية واستدامة المحيطات، وعلم السموم البيئية والتأثيرات البيئية، والتكنولوجيا الحيوية من أجل التنمية المستدامة، والوقود الحيوي والمواد الحيوية من أجل الاستدامة، والإدارة المستدامة للآفات والمبيدات الحيوية، والعلاج بالخلايا الجذعية، ومقاومة الأدوية ومكافحة الأمراض.

وأوضحت الدكتورة نعيمة همام رئيس قسم النبات والميكروبيولوجي ،أن النسخة الثانية للمؤتمر شهدت مشاركة 140 باحث بأكثر من 50 بحث، تناقش أحدث إسهامات البحث العلمي التي تركز على قضايا الإستدامة، مشيدةً بدور الباحثين في المشاركة العلمية الفاعلة، ودعتهم للاستفادة من محاور المؤتمر التي تشمل قضايا متعددة منها التغير المناخي، التنوع البيولوجي، إدارة الموارد المائية وغيرها.

شهد افتتاح المؤتمر الدكتور محمد أبوالعيون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نعيمة محمد همام يوسف رئيس قسم النبات والميكروبيولوجي، والدكتورة منى محمد عطية رئيس قسم الحيوان والحشرات؛ مقررا المؤتمر، وأعضاء هيئة التدريس من كليات العلوم بمختلف الجامعات من داخل مصر وخارجها، والباحثين من المراكز والمؤسسات البحثية والطبية.