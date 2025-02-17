توفير 7 فرص عمل بالقطاع الخاص ومساعدات فورية خلال لقاء المواطنين بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عددا من المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام ، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على إحتياجاتهم.

وخلال الاجتماع كلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والإستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة المعاناة من على كاهلهم.

وحمل اللقاء عرضاً لطلبات المواطنين شملت (وظائف مناسبة بالقطاع الخاص - معاش تكافل وكرامة – توفير سكن مناسب – علاج - مساعدات عاجلة وشهرية ) من مراكز (الزقازيق - فاقوس - أبوكبير - بلبيس) ، وبعد الإطلاع عليها وفحص الجهات المختصة قرر المحافظ، توفير7 فرص عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الإجتماعية للحالات، سرعة إستخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة.

وصرف مساعدات عاجلة وشهرية لعدد7 حالات تتراوح مدتها من 4الي6 شهور حسب الابحاث الاجتماعية على الحالات، وتحمل مصاريف المدارس للأبناء لعدد 2 حالة، وتوفير الرعاية الصحية وصرف علاج بالمجان لعدد حالتين، وتوفير سكن مناسب لحالة

حضر اللقاء المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة ووكلاء وزارة التربية والتعليم والعمل و التضامن الاجتماعى ووكيل مديرية الصحة ونائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحى ومديري إدارات (خدمة المواطنين وصندوق الإسكان) بديوان عام المحافظة.