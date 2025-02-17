تغيرات مفاجئة.. درجات الحرارة لمدة 7 أيام قادمة بكافة أنحاء الجمهورية

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 17 فبراير 2025 إلى السبت 22 فبراير 2025.

وينشر "اليوم السابع" درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة، كما يلى:

الإثنين 17 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة

. - الوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

الثلاثاء 18 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة

. - الوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.



الأربعاء 19 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة

. - الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

الخميس 20 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

. - الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

الجمعة 21 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات

. - الوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.



السبت 22 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات

. - الوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

ويسود اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية شمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية الغربية ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.