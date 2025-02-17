اليوم السابع
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تعليم القليوبية: جولات على المدارس وإجراء حوار مجتمعى حول "البكالوريا"

الإثنين، 17 فبراير 2025 11:20 ص
تعليم القليوبية: جولات على المدارس وإجراء حوار مجتمعى حول "البكالوريا" جانب من الاجتماع
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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عقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الإثنين، اجتماعا بموجهى المواد الأساسية بالمديرية لمناقشة الموضوعات الهامة بخصوص العملية التعليمية بحضور إبراهيم الصغير مدير عام التعليم العام بالمديرية، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه فى بداية الاجتماع رحب وكيل الوزارة بالحضور موجها لهم ضرورة المتابعة الجيدة للمعلمين بالمدارس، مؤكدا أن هذه المتابعات يجب أن تشمل المدارس البعيدة، وذلك لقياس أداء المعلمين داخل الفصول الدراسية وضمان اطلاعهم على القرارات والتعليمات الوزارية المنظّمة للعمل.

كما عقد وكيل الوزارة، اجتماعا آخر مع مديرى إدارات التعليم الثانوى ومديرى إدارات المدارس الرسمية للغات، بحضور الدكتور عز الدين علام مدير إدارة التعليم الثانوى بالمديرية، وبليغ بدوى مدير إدارة التجريبات بالمديرية، لمناقشة الموضوعات الهامة الخاصة بالعملية التعليمية.

وفى وكشفت، أنه تم مناقشة مجموعة من الأمور الهامة الخاصة بالعملية التعليمية، وتم التأكيد على متابعة تنفيذ تعليمات الوزارة فيما يخص العملية التعليمية وخصوصا التعليمات الأسبوعية، كما تم مناقشة الاستعداد لامتحانات شهر مارس، وتم مناقشة إجراء حوار مجتمعى للطلاب حول نظام البكالوريا المقترح من الوزارة.

المشاركين باجتماع تعليم القليوبية
المشاركين باجتماع تعليم القليوبية

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

مدير تعليم القليوبية خلال الاجتماع
مدير تعليم القليوبية خلال الاجتماع

 







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