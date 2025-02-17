اليوم السابع
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الإثنين، 17 فبراير 2025 10:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعليق الرحلات الجوية بمطار كاتانيا الإيطالي مؤقتا بسبب بركان "إتنا"

الإثنين، 17 فبراير 2025 09:00 م
تعليق الرحلات الجوية بمطار كاتانيا الإيطالي مؤقتا بسبب بركان "إتنا" بركان - ارشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات الإيطالية تعليق الرحلات الجوية مؤقتا بالعديد من القطاعات بمطار كاتانيا وتحويل 32 رحلة إلى باليرمو إثر حالة الطوارئ جراء انبعاثات بركان جبل "إتنا" أكبر بركان نشط في أوروبا.


وذكرت شركة إدارة مطار كاتانيا اليوم /الإثنين/ أنه تم إغلاق المساحات المقابلة للانبعاثات البركانية بسبب النشاط لبركان "إتنا" مؤقتا، مع إعادة فتح المساحات المغلقة سابقًا في نفس الوقت.


وناشدت الشركة الركاب بالتأكد من رحلتهم مع شركة الطيران.


وفي سياق متصل ، ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها الداخلية والدولية بمطار كاتانيا.







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