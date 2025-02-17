ترامب: ماضون فى تنفيذ خططنا بفرض تعريفات جمركية على أوروبا

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قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية التقارير التي تتحدث عن سعي الاتحاد الأوروبي لحظر منتجات غذائية أمريكية.

وأكد ترامب في تصريحات صحفية نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية أن الولايات المتحدة ماضية في تنفيذ خططها بفرض تعريفات جمركية متبادلة، قائلًا: "لا بأس، دعهم يفعلون ذلك.. إنهم يضرون أنفسهم فقط إن فعلوا ذلك".

وتشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توترًا متزايدًا، لا سيما بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم اعتبارًا من 12 مارس المقبل، مع تطبيق رسوم متبادلة في أبريل، بالإضافة إلى تعريفات منفصلة على السيارات والأدوية وأشباه الموصلات.