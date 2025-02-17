تحرير 53 محضرا متنوعا خلال حملة رقابية على الأسواق والمطاعم بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المعروضة وتوافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين بالمراكز والأحياء لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (جهاز حماية المستهلك وشرطة المرافق والتموين والصحة والطب البيطري و...) وغيرها.

وأوصح أنه تم تحرير 53 محضرا متنوعاً خلال حملة تموينية على المخابز والأسواق والمخابز بمركز ديروط لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بحقوق المواطن ضمن الجهود المبذولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكافة المراكز والقرى تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي رئيس المركز، حملة مكبرة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية والمطاعم لإحكام الرقابة وعدم التلاعب بالأسعار بنطاق المركز وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز وبالتنسيق مع كامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط، ومحمد سليم أحمد رئيس إدارة الرقابة التموينية، ومفتشي التموين ومباحث التموين والإدارة الصحية و البيطرية والإشغالات وعدد من الجهات المعنية في هذا الشأن وهو ما أسفر عن تحرير 53 محضر متنوع حيث تم تحرير عدد 44 محضرا في مجال المخابز وبيانها ( 20 محضر نقص وزن، و4 محاضر عدم تسليم بون، و6 محاضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و3 محاضر عدم وجود لوحه إعلانية، و7 محاضر عدم نظافة ادوات العجن، و4 محاضر انتاج خبر بلدي غير مطابق للمواصفات)، أما في مجال الأسواق فقد تم المرور على المطاعم حيث تحرر عدد 9 محاضر جنح (4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم وجود شهادة صحية).

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".