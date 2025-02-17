تحريات لكشف غموض العثور على جثة شخص في حدائق الأهرام

كتب بهجت أبو ضيف- كريم صبحى

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف غموض العثور على جثة شخص داخل شقته فب حدائق الأهرام، وتم إجراء معاينة للشقة وفحص كاميرات المراقبة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة في حدائق الأهرام.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص يقيم بالشقة، تم تحديد هويته، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وفحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال أفراد من أسرته، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

