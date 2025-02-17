تأجيل محاكمة متهم بقتل والديه وشقيقه وصديقه بسبب الميراث فى المعادى لـ20 أبريل

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار جمال السمرى اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة متهم بقتل والديه وشقيقه وصديقه، داخل منزلهم بمنطقة حدائق المعادي بسبب خلافات على الميراث، لجلسة 20 أبريل المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح وعادل الغويط وسكرتارية وليد عبدالجواد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل مهندسا وأقدم على إنهاء حياة 4 أشخاص من أسرته وصديق، بسبب خلافات بينهم على الميراث، وأوضحت التحقيقات أن المتهم ارتكب مذبحة وقتل أفراد عائلته بسبب خلافات، وتم إحالته إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات.