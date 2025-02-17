بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في استقبال رئيس أساقفة مرسيليا بالمطرانية اللاتينية بمصر الجديدة

كتب: محمد الأحمدى

استقبل المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، غبطة الكاردينال جان مارك أفيلين، رئيس أساقفة مرسيليا، وذلك بمقر المطرانية اللاتينية، بمصر الجديدة.

وشارك في الاستقبال البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

شارك أيضًا المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب ريمون جرجس، الزائر العام لإقليم العائلة المقدسة للرهبان الفرنسيسكان بمصر، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب روماني فوزي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي.