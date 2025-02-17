بتخفيضات تصل 30%.. افتتاح معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، معرض "أهلا رمضان"، بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك فى إطار خطة الوزارة بافتتاح معارض "أهلا رمضان"، بجميع المحافظات، والذى يشمل جميع المستلزمات الغذائية والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال العامة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وحلمى الزهرى وكيل وزارة التموين بالقليوبية.



وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن المحافظة تسعى حاليا الانتهاء من إعداد معارض "أهلا رمضان" بمدن ومراكز المحافظة لتغطية احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 10 إلى 30%، عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة.



وأضاف حلمى الزهرى وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه يتراوح عدد معارض "أهلا رمضان"، بالقليوبية 9 معارض رئيسية، بالإضافة إلى 70 شادرا، حتى الآن بالإضافة إلى أنه حارى تجهيز 8 معارض رئيسية، والتوسعة فى عدد الشوارد المنتشرة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة والبالغ عددها 126 منفذا، بالإضافة إلى 125 سلسة تجارية وهايبرات تشارك بتخفيضات، وتم التنبيه بضرورة تواجد ركن داخل كل مكان مخصص بالأسعار المخفضة

وتابع، أنه يأتى ذلك بالإضافة إلى 334 منفذ مشروع جمعيتى، و88 مجمع استهلاكى، تابعة لوزارة التموين تغطى كافة احتياجات المواطنين بالمحافظة، كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة، كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادر ايضاً.



وشكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك من أجل متابعة المحلات التجارية والتأكد من الالتزام بطرح السلع بالأسعار المعلنة والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، كما تشكل الوزارة غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع الغذائية بالمعارض على مستوى المحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين والغرف التجارية، إضافة إلى العمل على توفير سيارات متنقلة ومحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والأماكن التى لا تتواجد فيها منافذ للمجمعات الاستهلاكية.