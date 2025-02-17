انطلاق مهرجان الأسر الطلابية بجامعة الزقازيق بشعار "شباب الجمهورية الجديدة"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

بدأت جامعة الزقازيق فعاليات "مهرجان الأسر الطلابية"، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، والدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية في ضوء الاهتمام والحرص على خلق جيل جديد من الشباب قادر على التنمية، وانطلاقًا من أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان".

ويتضمن المهرجان مسابقات فى حفظ القرآن الكريم، والمعلومات العامة، والأنشطة الرياضية، ومسابقات كرة القدم (خماسي طلبة، دارتس طلبة وطالبات، شطرنج طلبة وطالبات).

تستمر هذه الفعاليات ابتداءً من 16 فبراير حتى 20 فبراير، وتنظمها إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بمشاركة جميع كليات الجامعة، تحت إشراف الدكتور محمد متولي، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، ومنال فاروق، مدير إدارة الأسر الطلابية، والدكتور محمد عصام الدين، الأخصائي الرياضي، وإيناس أنور الأخصائية الاجتماعية.