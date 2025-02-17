انطلاق امتحانات الدورة الثالثة لمحو الأمية بسوهاج بمشاركة 30 ألف دارس

سوهاج ـ محمود مقبول

انطلقت اليوم امتحانات الدورة الامتحانية الثالثة في محافظة سوهاج، وذلك تحت إشراف محمد الدالي، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، وبحضور محمد صلاح، رئيس لجنة تقييم الأداء بديوان عام الهيئة بالقاهرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة لتعليم الكبار لمكافحة الأمية.

وشهدت الدورة الامتحانية مشاركة «ثلاثين ألف مواطن ومواطنة»، من المسجلين في فصول محو الأمية في إطار خطة الهيئة للعام الدراسي 24/25، والذين تم استهدافهم من خلال الجهات الشريكة المنفذة لخطة محو الأمية بالمحافظة ويُعد هذا العدد الكبير من المشاركين خطوة هامة نحو القضاء على الأمية في المنطقة وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة والإمتحانات تستمر حتى نهاية الأسبوع القادم لمدة خمسة عشر يوما.

وأكد محمد الدالي، أن هذه الدورة تعد من أهم الدورات التي تنظمها الهيئة هذا العام، حيث تستهدف تحقيق الأهداف المرجوة منها في تحسين مستوى التعليم ورفع الوعي لدى المواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتحقيق تقدم ملحوظ في مجال محو الأمية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، وأن الدارسين المتقدمين لهذه الإمتحانات مقيدين بفصول الجهات الشركة المنفذة لخطة محو الأمية وفى المقدمة منها جامعة سوهاج وجامعة الأزهر والتضامن الإجتماعى والشباب والرياضة وقد أمضوا المدة المقررة للدراسة وهى 3 أشهر.

من جانبه، أكد محمد صلاح رئيس لجنة تقييم الأداء على أهمية متابعة سير الامتحانات لضمان تنفيذ كل الإجراءات اللازمة، كما أشار إلى أن هذه الدورة الامتحانية تمثل جزءاً من الخطة الشاملة التي تنفذها الهيئة العامة لتعليم الكبار لمواصلة مكافحة الأمية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتوقع الهيئة، أن تحقق هذه الدورة نتائج إيجابية تعكس التزام الهيئة بجهودها المستمرة نحو تعزيز التعليم والتطوير في المجتمع، موضحة أن استمرار هذه الدورات يشكل جزءاً أساسياً من خطة الهيئة في محاربة الأمية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة التعليمية لكافة المواطنين.



رئيس هيئة محو الامية بسوهاج يتابع الإمتحانات



سيده تؤدى الإمتحان



قيادات محو الامية