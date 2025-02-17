اليوم السابع: الرئيس السيسى يفتتح «إيجبس 2025»

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يفتتح «إيجبس 2025».. ويؤكد: أهمية توسيع جهود البحث والإنتاج لـ «إينى» الإيطالية

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الرئيس السيسى يفتتح «إيجبس 2025».. ويؤكد: أهمية توسيع جهود البحث والإنتاج لـ «إينى» الإيطالية.. الرئيس ونظيره القبرصى يشهدان توقيع اتفاقيات تعاون فى الغاز الطبيعى.. وزير البترول: سياسات مصر للطاقة قائمة على تعزيز التكامل والتعاون الإقليمى.. شركات الطاقة العالمية تشيد بالشراكة مع قطاع البترول المصرى.. ووزير الطاقة السعودى: مشروع الربط الكهربائى بين مصر والمملكة الأكبر من نوعه فى المنطقة

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