المشدد 15 سنة وسنتان للمتهمين بسرقة توك توك بالإكراه بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية ثلاثة متهمين، الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والثاني والثالثة بالسجن لمدة سنتان؛ لاتهامهم بسرقة دراجة نارية (توك توك) بالإكراه بمركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 18472 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 5593 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 19 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "محمد ح س ع" 23 عاما، و"حسين م ع م" 35 عاما، و"ندا ش خ ع" 30 عاما، ربة منزل، مقيمين بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهام المتهم الأول بسرقة دراجة نارية مملوكة للمجني عليه "عادل رضا" بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض (مطواة)، وإخفاء المتهمين الثاني والثالثة للمسروقات مع علمهما بأنها متحصلة جريمة سرقة بالإكراه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول سرق الدراجة النارية (توك توك)، المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام بأن استوقفه حال استقلاله الدراجة النارية وأشهر في وجهه سلاح أبيض (مطواة) وتعدى عليه بالضرب بواسطة السلاح فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وتمكن من شل مقاومته والاستيلاء على الدراجة النارية، فيما أخفى المتهمين الثاني والثالثة الدراجة النارية مع علمهما بأنه متحصلة جريمة سرقة بالإكراه على النحو المبين بالتحقيقات.