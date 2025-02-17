المشدد 15 سنة لسيدة و3 آخرين بتهمة خطف طفل لطلب فدية من أسرته بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الاثنين بمعاقبة المتهمة "س.ع" ربة منزل، و"م.م"، و"ا.ع"، و"ا.م" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بخطف الطفل المجنى عليه"ع.ه" لطلب فدية مالية مليون جنيه بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبرى الدسوقي وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم وأحمد على صقر، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.



وتعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أسرة الطفل المجنى عليه باختفائه وخطفه من أمام منزله لطلب فدية.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، حيث قاموا باستدراج الطفل من أمام منزله عن طريق التحايل وخطفه على دراجه نارية ثم قاموا باحتجازه فى منزل المتهم الرابع وتهديده بأسلحة نارية وطلب فدية من أسرته قدرها مليون جنيه مقابل تحريره.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.